Come sta CR7? Bonucci: "E' carico. Dipendesse da lui giocherebbe solo in Champions"

Come sta Cristiano Ronaldo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Bonucci, difensore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "E' sempre carico quando si avvicinano queste partite. Fosse per lui giocherebbe solo gare di Champions, potete immaginare quindi quale sia la sua energia in vista delle sfide di domani".

La stessa domanda è stata poi posta in conferenza stampa anche ad Andrea Pirlo: "Lo sento bene, queste sono le sue partite e l'ha sempre dimostrato in questi anni. Ha avuto modo di riposare in questi giorni, dopo lo Spezia abbiamo programmato un certo tipo di lavoro e quando arrivano queste partite non vede l'ora di giocarle".