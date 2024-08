Ufficiale Como, ecco Maximo Perrone: il centrocampista arriva in prestito dal Manchester City

Altro arrivo ufficiale in casa Como. Con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale, il club lariano ha annunciato l'acquisto di Maximo Perrone in prestito dal Manchester City. Questo il testo: "Como 1907 è lieto di annunciare che Máximo Perrone si unirà al club in prestito dal Manchester City. Il centrocampista si unisce al club dopo un’eccellente precampionato con un contratto di prestito di un anno con opzione di prolungamento.

Il centrocampista 21enne si è trasferito in Premier League al Manchester City nel gennaio 2023 con un contratto di cinque anni e mezzo e ha debuttato poco dopo in occasione della vittoria per 4-1 contro il Bournemouth. La scorsa stagione è poi passato in prestito al Las Palmas.

Internazionale giovanile argentino, Perrone ha giocato con la nazionale Under 16 e, a gennaio 2024, ha preso parte alla Coppa America under 20 in Colombia".