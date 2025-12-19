Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Vandeputte e il Fantacalcio: "La gente mi ferma per strada, voglio ripagarla"

Cremonese, Vandeputte e il Fantacalcio: "La gente mi ferma per strada, voglio ripagarla"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 14:08Serie A
Daniele Najjar

Il centrocampista della Cremonese, Jari Vandeputte, ha rilasciato una intervista a Radio TV Serie A ed ha parlato dell'ottimo inizio di stagione dei grigiorossi dopo il ritorno in Serie A.

"Salire dalla B alla A è stato un grande cambiamento" - le sue parole - ", sono due campionati differenti. Sicuramente l’aspetto tecnico - tattico è molto diverso ma devo dire che mi trovo bene e mi sto ambientando, cerco di godermi ogni partita". Per lui in Serie A è stato un debutto: "È stato un percorso lungo. Io credo che ognuno abbia il proprio cammino, io sono arrivato a 29 anni. È stato un momento bellissimo e mi godo ogni minuto in cui sono in campo. Giocare in Serie A è un’esperienza unica che mi sto godendo a pieno".

Nella Cremonese Vandeputte ha un ruolo importante nella veste di assistman in particolare: "La scorsa stagione mi ha fatto molto piacere avere numeri paragonabili a quelli di Salah per quanto riguarda gli assist. Sicuramente lui gioca su un altro livello però è un onore avere il proprio nome di fianco al suo. Mi viene spontaneo e mi piace sempre far fare goal ai miei compagni, sono felice io e sono felici loro".

Proprio questo aspetto lo ha reso "appetibile" per gli amanti del Fantacalcio: "In parecchi mi fermano per strada o mi scrivono dicendomi che mi hanno preso al fanta. È una cosa che mi fa un po’ ridere ma mi fa piacere che credano in me; io cerco di ripagare la fiducia dei miei fantallenatori", ha spiegato. Intanto però manca ancora il primo gol in A: "Arriverà nel momento giusto, per ora sono focalizzato sull'obiettivo di squadra che è molto più importante delle statistiche personali. Spero di segnare il prima possibile ma per ora non è un’ossesione, pensiamo a prendere più punti possibili in campionato".

Sul suo arrivo in Italia, ricorda: "Mi ricordo che al mio arrivo in Italia nessuno parlava inglese nella mia squadra e io non ancora non capivo l’italiano, ambientarsi è stato difficile. Io parlo diverse lingue e così ho sempre cercato di dare una mano ai nuovi compagni che facevano fatica a capire la lingua".

Poi sul tecnico Davide Nicola: "Lavorare con lui è un fantastico, ha uno staff super preparato. È un allenatore con tanta esperienza in questa categoria, io lo ascolto molto per migliorare perché penso di potere ancora fare meglio. Per me è un piacere essere allenato da lui e il suo staff".

Articoli correlati
Vandeputte e il primo gol in A: "Arriverà, ma l'anno scorso stessi assist di Salah"... Vandeputte e il primo gol in A: "Arriverà, ma l'anno scorso stessi assist di Salah"
Cremonese, Vandeputte critico: "Oggi dovevamo fare di più, rivedremo in settimana"... Cremonese, Vandeputte critico: "Oggi dovevamo fare di più, rivedremo in settimana"
Cremonese, Vandeputte: "Ci è mancato qualcosa. Rigore? Dalla panchina sembrava mani"... Cremonese, Vandeputte: "Ci è mancato qualcosa. Rigore? Dalla panchina sembrava mani"
Altre notizie Serie A
Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione... UfficialeNiente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore... Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione... Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo... TMWFiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"... TMWComo, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e... Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
"Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto "Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto
Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2 Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.3 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.4 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.5 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.6 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.7 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Immagine news Serie A n.3 Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine news Serie A n.5 Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Immagine news Serie A n.6 Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Biancolino e Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.6 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?