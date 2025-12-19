Armand Laurienté non rinnoverà con il Sassuolo. E vorrebbe andare via a gennaio

Armand Laurienté ha deciso di non volere rinnovare con il Sassuolo. Perché dopo 3 anni e mezzo pensa di avere esaurito il proprio tempo in Emilia, dopo avere vinto una Serie B da protagonista assoluto, diventando capocannoniere e dimostrando di essere a un altro livello rispetto agli altri, nonostante mancasse un compagno di reparto come Domenico Berardi per larga parte.

L'estate scorsa

È stato davvero a un passo dal Sunderland. La valutazione era di 25 milioni di euro, con il giocatore e gli agenti che sono volati in Portogallo per completare il trasferimento. Poi però c'è stato l'inserimento di una clausola che non gli permetteva, in caso di retrocessione, di liberarsi a una cifra prefissata. Quindi lo stesso francese ha deciso di ritornare in Italia, bruciandosi però le altre opportunità come il Fenerbahce che era molto interessato.

Le prospettive

Con un rinnovo che non arriverà, ecco che l'idea sarebbe quella di salutare già a gennaio. Due strade: o il Sassuolo decide di lasciarlo libero a diciotto mesi dalla scadenza, chiedendo una cifra alta seppur non come quella in estate, oppure lo tiene fino al termine della stagione quando sarà a prezzo di saldo, un solo anno di contratto e un giocatore che probabilmente non sarebbe felice.

La valutazione

Intorno ai 20 milioni per gennaio, con un inverno che può essere caldo improvvisamente.