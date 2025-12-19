Cristante per McKennie? Orsi: "Viene da ridere a pensare che la Roma lo faccia"

Siamo alla vigilia di Juventus-Roma, una partita che può dire molto riguardo alle reali intenzioni delle due squadre per la lotta nell'alta classifica. Una gara che due giocatori potrebbero giocare in futuro con maglie invertite, stando ai rumor di questa giornata.

L'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi intervenuto a Radio Radio ha parlato proprio di queste indiscrezioni che riguardano un possibile approdo alla Juventus di Bryan Cristante, con Weston McKennie che potrebbe fare il percorso inverso. "Cristante per McKennie? Con uno scambio del genere ora ti viene da ridere… ma come fa la Roma a privarsi di Cristante per prendere McKennie…", le sue parole riportate da Bianconeranews.it.

Riguardo al big match di domani poi, Orsi ha dichiarato: "E' una partita equilibrata, se vedo il cammino di questo campionato la Roma ha qualcosa in più. Non sono convinto per niente che la rosa della Juve sia superiore, forse solo in attacco è meglio la Juve, ma alla fine non segnano come quelli della Roma. E’ una partita di svolta: chi vince può pensare a qualcosa di diverso. E attenti all’arbitro… I giallorossi sono più forti in difesa e a centrocampo. In attacco i nomi dei bianconeri sono migliori, ma segnano poco come Ferguson e Dovbyk".