Dybala e il rinnovo, a luglio nessun incontro in programma: prima la scadenza della clausola

vedi letture

La Roma continua ad avere fiducia per quanto riguarda la situazione di Paulo Dybala. La Joya è stata la luce del gioco giallorosso, sia con José Mourinho, sia con Daniele De Rossi. La non convocazione alla prossima Copa America ha sicuramente pesato sull'umore dell'argentino negli ultimi giorni, ma il club almeno può averlo a disposizione da subito. L'ex fantasista della Juventus non è ancora stato chiamato per il rinnovo di contratto, tutti sono d'accordo sull'aspettare la scadenza della clausola da 12 milioni di euro e quindi l'entourage dell'attaccante non incontrerà a luglio il nuovo direttore sportivo Florent Ghisoldi.

Qualora dovessero arrivare delle offerte, saranno valutate, altrimenti resterà senza problemi a Trigoria. Il nuovo ds e il tecnico Daniele De Rossi ci hanno tenuto, come riportato da Il Messaggero, a rassicurarlo nei giorni scorsi a proposito della competitività futura della squadra. Per quanto riguarda il suo accordo, la prossima stagione potrebbe prolungarsi automaticamente al raggiungimento del 50% delle presenze totali.

Nel 2023-2024 Dybala è sceso in campo 39 volte, di cui 28 in Serie A, 9 in Europa League e 2 in Coppa Italia, segnando 16 gol. Nel suo palmares, oltre a un campionato di Serie B, vanta 5 successi in Serie A, 4 in Coppa Italia, 3 in Supercoppa Italiana, una Finalissima con l'Argentina e soprattutto un Mondiale, ovviamente con la Seleccion.