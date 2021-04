Dybala fra campo e futuro in bilico. Ma il tifo si è già schierato: deve restare alla Juventus

Paulo Dybala ha un certo ascendente sui tifosi della Juventus, che la lunga attesa di questa stagione ha rinforzato, invece di intaccare. Alla Joya - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - la “base” juventina ha già perdonato anche la cena proibita da McKennie o le critiche alla città (”Non c’è tanto da fare”) della compagna Oriana. Il ritorno in campo con gol dopo tre mesi e l’inesorabile passare del tempo che avvicina club e giocatore al crocevia estivo hanno riacceso il caso e le discussioni sul suo futuro. A fine stagione, con un contratto in scadenza nel 2022, non sarà più possibile temporeggiare, ma si prenderà una delle tre direzioni: rinnovo, cessione (magari con scambio), ultimo anno da separati in casa e poi partenza a “parametro zero”. Dybala sembra poco propenso alla seconda, aspetta segnali sulla prima, sta valutando la terza. Gli juventini, almeno a giudicare dai messaggi d’amore e dalle reazioni ai rumour sui social, non considerano altro che una permanenza futura del ragazzo arrivato ventiduenne e oggi a quota 99 gol in bianconero. Se le partenze di altri “esuberi” illustri come Higuain o Khedira non hanno provocato reazioni nella tifoseria, quella di Paulo potrebbe essere più complessa da digerire.

