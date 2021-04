È nata la Superlega! Rummenigge: "Non conosco le ragioni di Agnelli. Non mi risponde"

"Volevo parlare con Agnelli ma non sono riuscito a trovarlo al telefono". Karl-Heinz Rummenigge spiega al Corriere della Sera il mancato contatto con il presidente della Juventus dopo l'annuncio della Superlega: "Non so le sue motivazioni e non voglio criticarlo senza saperle. Forse c'è una motivazione che non conosco". Poi parlando della "sua" Inter, coinvolta tra i fondatori della nuova competizione: "Si dice che abbiano grandi problemi finanziari. L'incasso potenziale sembra enorme ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese".