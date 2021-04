È nata la SuperLega! Spartak ai tifosi di Juve-Inter-Milan: "Se vi serve qualcuno da tifare"

Dalla Russia arriva una dura opposizione alla nascita della SuperLega. Lo Spartak Mosca, che ha già twittato contro la rivoluzione, ha poi “invitato” i tifosi dei club interessati a cambiare fede: “Cari tifosi di AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham, se avrete mai bisogno di qualcuno da sostenere noi saremo sempre qui per voi”.

It's as simple as that. pic.twitter.com/9Ua398aShV

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,

If you need a new club to support, we're always here for you.

Kind regards,

FC Spartak Moscow.

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021