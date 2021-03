ESCLUSIVA TMW - Kirovski (LA Galaxy): "Una generazione incredibile: occasioni ovunque"

esclusiva Kirovski (LA Galaxy): "Una generazione incredibile: occasioni ovunque"

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Jovan Kirovski da Escondido, California, è stato uno dei perni e delle giovani stelle del soccer americano negli anni '90. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, ha iniziato la carriera da pro nel Borussia Dortmund. Dopo un lungo peregrinare in Europa, è tornato in patria nel 2004 coi LA Galaxy, club dove poi chiuderà la carriera e di cui è ora direttore sportivo. Per Tuttomercatoweb.com racconta i segreti della Major League Soccer, una delle leghe più in crescita del panorama internazionale. "Il segreto di questo periodo, di questa crescita, sta tutto nell'attesa. E negli investimenti. Dieci anni fa sono state messe in piedi le Accademie e c'è voluto tempo affinché venisse fuori questa nidiata di talenti. E ora non ci manca nulla. Abbiamo facilities, seconde squadre, strutture, allenatori che stanno arrivando. Abbiamo talento, lo sappiamo e lo sapevamo, ma adesso abbiamo anche la possibilità di crescerli al meglio".

A lei non manca lo sguardo del giocatore che ha visto grandissime realtà, e pure Accademie, come quella del Manchester United.

"Ho giocato allo United e so cosa voglia dire ma in MLS i ragazzi possono crescere oggi in una Lega che sta crescendo ancora. Stanno venendo fuori giocatori importanti: Davies, Reynolds, Adams, per dirne tre. E le società europee possono trovare delle occasioni ovunque".

Grazie ai settori giovanili, più che a draft. In MLS funziona diversamente che, per esempio, in NBA.

"Esatto. E' differente, abbiamo le accademie dei club come primo bacino per trovare i ragazzi. I migliori non vanno alle Università, sono già nelle strutture dei club. Produciamo giocatori: trovi giocatori anche al Draft ma non è così automatico come nelle altre discipline".

E quella americana sta diventando una generazione d'oro.

"Abbiamo una generazione incredibile, un ct giovane che è di gran valore. Ha grandi giocatori con cui lavorare, sarà una grande Nazionale e ancor più forte e consolidata in ottica Mondiale del 2026 che si giocherà qui".