ESCLUSIVA TMW - Marini: "Inter carro armato con i cingoli a posto. Scudetto all'80%"

Giampiero Marini è entusiasta dell'Inter vista col Milan. L'ex centrocampista nerazzurro vede ora una squadra praticamente perfetta. "E' già da un po' di tempo che sta bene fisicamente - dice a Tuttomercatoweb.com il campione del mondo '82 - ha recuperato gli infortunati e per me ieri non solo ha dato la svolta al campionato: se non succede qualcosa di anomale l'Inter è forte e difficilissima da riprendere. Voglio sottolineare che Eriksen ha dato qualcosa in più a livello tecnico e di coordinamento del gioco. Lo dico da mesi: per come è stata allestita l'Inter è una delle più forti in assoluto e lo scudetto lo vedo nerazzurro all'80%".

Ora c'è un 3-5-2 con più qualità?

"Con Eriksen adesso aumentano le possibilità di dare la palla in verticale all'attaccante. E poi con il danese la squadra è più efficace sulle palle inattive. Sui calci piazzati può far gol. E aggiungo che a mio parere Eriksen può dare ancora il 30-40% in più".

Ora la squadra è anche più solida a livello difensivo...

"L'Inter non prende più gol in effetti anche perchè ha recuperati gli infortunati e ha una rosa vasta. Tanti di quelli che vanno in panchina sarebbero titolari inamovibili altrove. Ha grande varietà e a centrocampo, che prima non dava regolarità di gioco, ora è cresciuta. Non vedo punti deboli".

Lukaku-Lautaro a che coppia del passato assomigliano?

"Posso dire Altobelli-Rummenigge. Sono due giocatori con caratteristiche diverse ma si integrano bene e poi con Eriksen possono segnare ancora di più".

Ora un piccolo ostacolo potrà essere rappresentato dalle piccole?

"Non credo, l'Inter a mio giudizio ora è un carro armato con i cingoli a posto"