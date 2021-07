Fiorentina, Amrabat si è operato per la pubalgia: "Tutto ok, torno presto e più forte"

La notizia era stata diffusa ieri sera, l'intervento è stato oggi: Sofyan Amrabat si è operato contro la pubalgia che negli ultimi tempi lo stava limitando, in una clinica di Bordeaux. Previste circa due settimane di stop. Mostrandosi sul lettino d'ospedale, il centrocampista della Fiorentina scrive così sul suo profilo Instagram: "Tutto ok, grazie per il supporto e per i bei messaggi. Torno presto e più forte!".