Fiorentina, Pradè: "Gollini vuole giocare, non è felice. Zurkowski come fa a essere contento?"

Nel corso dell'intervista di oggi, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche della situazione di Gollini: "Vuole giocare, noi gli avevamo fatto un discorso chiaro di doversi giocare il posto e il mister ora gli preferisce Terracciano perciò deve fare di più per farsi vedere ma se lui non è soddisfatto cercheremo delle soluzioni. Caos Juventus? Non è il mio il ruolo".

Arriverà un difensore?

"Siamo a posto in difesa e con le liste. Abbiamo tre titolari e una alternativa che è un giovane formato e quando impiegato ha fatto bene cioè Ranieri. Ma noi parliamo solo se ci sono giocatori scontenti: Zurkowski? Lo è, come fa a non esserlo, è al Mondiale e non trova spazio".