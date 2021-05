Florenzi: "Le voci sull'interesse dell'Inter fanno piacere ma ora voglio dare tutto per il PSG"

Alessandro Florenzi è partito in estate per vestire la maglia del PSG dove è tornato a giocare con regolarità e a un livello da club Champions. L'esterno però è ancora di proprietà della Roma e il futuro resta un rebus: "In questi ultimi anni ho lavorato tanto per tornare ai miei livelli di prima degli infortuni. Penso di esserci riuscito - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Ovviamente mi fa piacere essere accostato a una squadra come l'Inter, ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato. Sto vivendo l'esperienza parigina intensamente, zero chiacchiere. Tutte le mie energie sono investite nella causa del PSG. Voglio dare il massimo per ripagare la fiducia, il resto si vedrà".