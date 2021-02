Focus allenatori, Wenger: la storia è finita? O ci proverà ancora, come ai vecchi tempi?

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza L'ultima esperienza è una storia d'amore lunga anni. L'Arsenal degli Invincibili, da lui cresciuto, plasmato, diventato storia. Quei Gunners come una pagina indelebile del calcio moderno, indimenticabile in Inghilterra e fuori dai confini. Solo che Monsieur Arsene dopo la travagliata avventura finale in quel di Londra ha appeso il taccuino e il suo piumino lungo al chiodo, andando in Svizzera. E' membro del direttivo FIFA, uomo nelle stanze dei bottoni del calcio che conta.

Prospettive future Che farà, Wenger? La voglia matta di calcio che chi ben lo conosce sussurra abbia ancora, lascia pensare che davanti a un progetto vero, forte, credibile, fatto di giovani e di investimenti concreti, potrebbe ancora immaginare di salire in sella. Altrimenti no. Altrimenti basta. Ha dato tantissimo al pallone, ha avuto altrettanto. Ha scritto pagine indimenticabili. Sarebbe solo un plus, una nuova avventura, da applaudire. Comunque.

Ultima squadra allenata Arsenal fino al giugno 2018

Età 71