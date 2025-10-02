Verso Hellas-Sassuolo, il doppio ex Pegolo: "Entrambe giocano un bel calcio"

Gianluca Pegolo, doppio ex di Sassuolo e Verona che si è ritirato un anno fa e ora si è dedicato ai giovani portieri con la sua Accademia a Modena, ha parlato a L'Arena in vista della sfida tra gli scaligeri e i neroverdi di domani sera: "Ho avuto preparatori di grande livello. E poi tanti allenatori top. Malesani e Iachini sempre nel mio cuore. Mi sono trovato bene pure con Conte, Prandelli e De Zerbi".

Anche il Sassuolo è cambiato, vero?

"Tutto il calcio. Oggi tanti stranieri. Ai miei tempi il nucleo era formato da Magnanelli, Floro Flores, Sansone, Acerbi, Brighi, Biondini e Paolo Cannavaro".

Guarderai Verona-Sassuolo?

"Può essere. Ho visto entrambe le squadre. Giocano bene al calcio. E quando lotti per rimanere in Serie A non è una cosa scontata".

Dei gialloblù cosa pensi?

"La squadra di Zanetti è rapida e ha due belle punte. Il problema però è il gol. È quello che fa la differenza. Anche Frosinone e Venezia negli anni scorsi sapevano interpretare al meglio le partite ma poi gli mancava il colpo risolutore".