Podcast TMW La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne

Le parole di Kevin de Bruyne, che non è un campione a caso, che non è un giocatore qualunque, dimostrano il livello del progetto Napoli. E sono per Rasmus Hojlund un fardello che dovrà sopportare sì, ma anche una straordinaria incoronazione.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Cosa ha detto De Bruyne su Hojlund

"Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e ci aiuterà a fare tanti gol".

Così Hojlund nel post gara

Rasmus Hojlund, intervistato dalla UEFA al termine della gara di ieri, ha fatto riferimento anche alla sua particolare esultanza, che lo ha visto toccare prima lo stemma del Napoli e poi quello della Champions League, ha fornito una duplice motivazione: "Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di giocare qui, e quello della Champions League perché amo segnare in Europa". Hojlund ha poi spostato l'attenzione dai meriti individuali a quelli collettivi: "Non mi piace parlare della mia prestazione, ma della squadra. De Bruyne? Giocare con un talento eccezionale come Kevin De Bruyne è speciale, io devo solo attaccare lo spazio e lui mi darà il pallone".