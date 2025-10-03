TMW Radio Cosa manca in questo momento alla Juventus? Il parere degli opinionisti

Nuovo pareggio per la Juventus in Champions League. E partono ovviamente le critiche alla squadra di Igor Tudor. Ma cosa manca in questo momento alla Juve per diventare davvero grande? Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il carattere ce l'ha, giocatori e qualità mancano. ne mancano due in mezzo al campo e uno in difesa. Le idee ci sono ma poche e confuse. Forse serve inventarsi qualcosa su palle inattive. Qualcosa in corsa va cambiato. In questo avvio sono state più le volte che ha azzeccato i cambi in corsa, forse sono discutibili a volte alcune scelte iniziali".

Gianni Bezzi: "E' una squadra che ha molti punti oscuri e lacune. Il numero di gol incassati è certamente un dato inquietante. Ha delle lacune anche nelle scelte di Tudor. E' vero, sbaglia spesso formazione, vedi ieri sera. Poi ha problemi a centrocampo. C'è il mistero Koopmeiners, che non è più un giocatore. Che gli succede? E poi questa alternanza in attacco, tra Vlahovic, David, Openda...ma nonostante tutto la Juventus poteva anche vincere".

Enzo Bucchioni: "Il carattere non manca, lo ha dimostrato in queste partite, soprattutto contro Inter e Borussia. Non ci sono idee perché manca un centrocampista che diriga l'azione. Manca un pensatore lì in mezzo. Koopmeiners non gli sta dando una mano. Gli manca la qualità, e poi non so se Tudor è da Juve. Da quando è arrivato al posto di Motta non ho vista un'impronta precisa. La Juve ha difetti che non vengono corretti. La fase difensiva non si riesce a migliorare. E poi ci sono giocatori non da Juve".

Stefano Discreti: "Il pareggio col Villarreal è quello più tollerabile, visto che eri in trasferta. Detto questo, il limite di Tudor è che è molto simile a Motta. Tudor ha giocato a calcio, ma questa squadra è stata costruita non per un centrocampo a due e non per una difesa a tre. Poi metti Cabal, appena rientrato da un infortunio, a correre avanti e indietro su Pepé. E' una squadra costruita per il 4-3-3".

Massimo Brambati: "Mancano tre giocatori. E' stato spostato tutto quello che si poteva davanti, come investimento, pensando che Vlahovic poi sarebbe andato via, ma oggi sembra esserci quasi un esubero. Dietro invece e sugli esterni, e a centrocampo, manca qualcosa. Poi dico che Di Gregorio non è da Juve. Se lo è, lotterà sempre per il quarto o quinto posto. Tutti questi gol presi, almeno la metà, sono responsabilità sua. Non vedo il portiere che comanda l'area di rigore e la difesa, con personalità. Poi magari può fare la parata, però manca la personalità".