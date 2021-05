Guardiola è già il 3° allenatore più titolato della storia: davanti a lui solo sir Alex e Lucescu

Trentuno titoli in 12 stagioni (più una alla guida del Barcellona B). È l'incredibile palmares di Pep Guardiola, che da tempo è entrato nel gotha degli allenatori e ora punta a diventare il tecnico più vincente della storia del calcio. In testa c'è sir Alex Ferguson, che ha conquistato 49 trofei in 39 anni di carriera, davanti a Mircea Lucescu (33 in 40). Poi c'è il manager del Manchester City, che ha staccato un altro mostro sacro come Valery Lobanovsky (29 sucessi in 42 anni). Considerata la giovane età, ci sono tutti i presupposti affinché Guardiola batta ogni record.