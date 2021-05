Guardiola sempre più nella storia: 31 titoli in 14 anni da allenatore, sono già 10 in Inghilterra

Lo ha fatto di nuovo, e ormai non si contano più i titoli di Pep Guardiola. Il catalano, da quando ha cominciato la sua carriera da allenatore (2007-08 con il Barcellona B), ha già sollevato 31 trofei: l'ultimo, appena conquistato, è la terza Premier League alla guida del Manchester City, il decimo successo da quando è approdato in Inghilterra, nel 2016. Un palmares impressionante, al quale spera di aggiungere presto la terza Champions League della carriera, una vera e propria chimera per gli Sky Blues. L'appuntamento con la storia è fissato per sabato 29 maggio.