Gli italiani in Nazionale - Calhanoglu batte De Ligt e brilla con la Turchia: due assist e un gol

Hakan Calhanoglu brilla con la Turchia. Il fantasista di proprietà del Milan ha realizzato infatti un gol e un assist nei 78 minuti giocati nel 4-2 casalingo rifilato all'Olanda, mentre ha fornito un assist nella vittoria esterna per 3-0 in Norvegia. In questo caso sono stati 69 i minuti di gioco a lui riservati dal ct. Il prossimo impegno? Turchia-Lettonia, valida per la terza giornata di qualificazione al Mondiale e in programma domani sera.

Turchia-Olanda 4-2: 78 minuti con gol e assist

Norvegia-Turchia 0-3: 69 minuti con assist