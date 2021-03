Le pagelle di CR7: aspettano lui e li lascia in mezzo alla strada. Ultima Champions con la Juve?

Una sponda per Chiesa e basta. È questo il contributo di Cristiano Ronaldo nella sera in cui la Juventus esce dalla Champions League, anche per quella punizione che gli passa tra le gambe. Il giorno dopo, i giudizi sono pressoché unanimi, il voto del portoghese è 4,5. “Se la missione era l’Europa, è fallita. Ultima Champions con la Juve?”, scrive La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport ricorda: “Aspettano solo lui e lui li lascia in mezzo una strada. Malumori e nervosismo, imperdonabile l’errore in barriera”. Bocciatura netta anche sulle pagine di Tuttosport: “Tanta sofferenza, un po’ di frustrazione e passaggi sbagliati. Non è serata e si capisce nel finale: la punizione passa tra le sue gambe”. Fa eccezione, ma non certo in positivo, il 4 di Repubblica: “La Champions è il suo regno ma stecca clamorosamente”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Repubblica: 4

TuttoJuve: 4,5