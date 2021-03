Le pagelle di Gaich: prima da titolare e primo gol (di rapina) in Serie A e col Benevento

Prima gara da titolare e primo gol per Adolfo Gaich con la maglia del Benevento. Contro lo Spezia tra i migliori c'è sicuramente l'argentino, utile nel fare anche tanto lavoro sporco. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 6,5 in pagella: "Prima impatta male al volo, poi arriva tardi, ma alla terza occasione è bravo". Stesso voto anche da Tuttosport: "Il primo gol in Serie A è di rapina". Mezzo punto in più dal Corriere della Sera.

I VOTI DI GAICH

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5