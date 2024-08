Le pagelle di Rafael Leao: assist per Pulisic e... per Cancellieri. Prova irritante

E' vero che può accendersi da un momento all'altro e fare la giocata decisiva ma, in pomeriggi come quello di ieri a Parma, è più un peso che un valore aggiunto. Parliamo di Rafael Leao, giudicato da La Gazzetta dello Sport come il peggiore del Milan con un 4: "Fa l'assist? Per favore.... Dovrebbe trascinare il Milan, invece ciondola. Dovrebbe segnare, invece non prende la porta e apre il 2-1 del Parma con un lancio assurdo. Dovrebbe, dovrebbe...".

Valutazione più clemente da parte di TMW, che opta per il 6 come Tuttosport: "Inizia col freno a mano tirato, poi prova ad entrare in gara con sgasate e giocate. Ma non gli riescono. Poi il solito lampo, perché lui è così: anche quando gioca male può determinare. E lo fa con l'azione dell'1-1".

Le pagelle di Rafael Leao

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 4

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Il Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5,5