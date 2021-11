I pm di Torino a caccia della "carta Ronaldo": possibile passaggio di denaro non contabilizzato

vedi letture

L'indagine legata al caso plusvalenze coinvolge anche Cristiano Ronaldo visto che i pm di Torino stanno cercando una scrittura privata che viene citata nelle intercettazioni come "la carta che teoricamente non deve esistere" sui rapporti tra la società e il portoghese. Ne parla in prima persona al telefono il ds juventino Federico Cherubini a fine settembre quando CR7 è già partito per Manchester. Il sospetto è che si tratti di una scrittura privata su un passaggio di denaro non contabilizzato. A riportarlo è La Repubblica.