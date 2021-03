Speciale Under 21 - Record su record e hype alle stelle: la Germania sogna con Moukoko

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Di seguito vi proponiamo le rose da 23 delle 16 squadre presenti alla fase a gironi della competizione, con le varie federazioni che hanno dovuto consegnare la lista aggiornata e definitiva nelle scorse ore.

Record infranti e hype smisurato

16 anni e 1 giorno, più giovane giocatore di sempre ad esordire in Bundesliga. 16 anni e 18 giorni, più giovane giocatore di sempre ad esordire in Champions League. La lista dei record di precocità battuti da Youssoufa Moukoko potrebbe proseguire, ma i due traguardi sopra citati bastano per raccontare le potenzialità e l'hype che si è creato intorno al centravanti di proprietà del Borussia Dortmund. Classe 2004, un certo Haaland lo ha definito "più forte di me". Tecnica palla al piede, velocità, senso del gol, personalità... chi lo conosce racconta di un giovanissimo che ha già tutto per essere grande. Un attaccante completo che a tanti, compreso il diretto interessato, ricorda da vicino un certo Samuel Eto'o. Non male, come paragone. Il suo contratto è già altissimo, pur essendo "da settore giovanile", e gli sponsor se lo stanno contendendo a suon di proposte milionarie. Per capirci, la Nike pare aver già messo sul piatto un legame da oltre 10 milioni di euro.

Quest'anno ha segnato, fra Bundes e tornei giovanili, 16 gol in 19 presenze. Nel complesso le sue ultime 3 stagioni e mezzo parlano di 144 gol in 103 presenze. Non male, per un ragazzino del 2004. Un ragazzino del 2004 che la Germania ha scelto di naturalizzare e che, a partire da oggi, potrà godersi con la sua Under 21 all'Europeo.