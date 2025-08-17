Inter, cambio di strategia: attacco già attrezzato, Lookman ora non è indispensabile

Le priorità dell'Inter e di Cristian Chivu sono cambiate e ora che gli occhi sono rivolti verso Manu Koné, lo stallo per Ademola Lookman si fa sempre più consistente. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, l'attaccante nigeriano classe 1997 in "esilio" a Londra è tornato ad allenarsi in Portogallo e rimane lontanissimo dall'Atalanta. Una prosecuzione del suo sciopero nei confronti del club bergamasco che non gli ha ancora permesso di levare le tende, come pattuito un anno fa a detta del giocatore.

Secondo la Rosea, però, l'affare non solo è congelato ma potrebbe saltare a breve per questioni di opportunità: Lookman compie 28 anni a ottobre e sebbene sia ritenuto un top player c'è anche la consapevolezza che non sia "rivendibile" a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli pretesi dalla Dea.

A questo punto la situazione è chiara e vede l'Inter proiettata totalmente sul centrocampo e Manu Koné, per aggiungere quel profilo di muscoli e intensità che manca alla rosa di Chivu. Mentre di fronte alla crescita di Pio Esposito e Bonny, con la conferma della coppia Thuram-Lautaro, la dirigenza nerazzurra ora vorrebbe puntare ad un colpo maggiormente strategico. E Lookman potrebbe congelarsi totalmente, lasciando spazio magari ad un colpo low cost per chiudere l'attacco.