Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:00Serie A
Sarà un sabato sera spettacolare con la sfida tra Juventus e Roma in programma a Torino. Lo scontro diretto prima di Natale per i giallorossi di Gasperini quarti in classifica, a +4 dai bianconeri del grande ex Luciano Spalletti. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, chi potrà essere decisivo? Ecco qual è stata l'opinione degli opinionisti di TMW Radio.

Paolo De Paola: "Dico Mancini, che alla fine non è stato squalificato. I giocatori di temperamento come lui sono l'anima di una squadra e al momento si sta dimostrando un pilastro".

Massimo Orlando: "La Roma dovrà dare delle risposte dara alla prima senza Ndicka, che a in questo inizio di stagione mi ha ricordato il vecchio Chiellini. Se la Juventus dovesse fare risultato comunque rientrerebbe nel giro scudetto. Per quanto riguarda gli uomini decisivi credo che Soulé abbia qualche sassolino dalle scarpe da levarsi, potrebbe fare la differenza. Lato Juventus invece scelgo sempre Yildiz".

Stefano Impallomeni: "Penso che per la Roma potrebbe fare la differenza Cristante, il quale rimane un elemento imprescindibile. Lato Juventus invece scelgo Yildiz”.

Massimo Bonanni: "Tra i giocatori decisivo dico su tutti Svilar".

Simone Braglia: "Svilar. Un portiere come lui può essere decisivo per raggiungere obiettivi importanti. La parata in avanti contro il Como mi ha ricordato i portieri di una volta".

