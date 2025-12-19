Juventus, calvario finito? Milik torna a disposizione 574 giorni dopo l'ultima volta

Dopo assenze e ironie social, la Juventus riabbraccia Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco tornerà nella lista dei convocati di Luciano Spalletti, a 574 giorni dall’ultima volta. Era il 25 maggio 2024, Juve-Monza 2-0 allo Stadium: 73 minuti in campo per il centravanti polacco, all’ultima giornata di un campionato in cui i problemi del passato sembravano dimenticati: 32 partite, 4 gol, 900’ giocati in Serie A.

Da lì in poi, il calvario ha inghiottito nuovamente Arek l’ariete: l’infortunio al ginocchio in amichevole con la Polonia, che gli è costato Euro 2024 e la terza annata in bianconera. Quando sembrava ormai prossimo al rientro, un incidente in palestra e un nuovo stop di cinque mesi.

Tutto alle spalle? Tutto da verificare, perché la fragilità di Milik non passa con una convocazione, e il suo pieno recupero nell’attacco della Juventus è un obiettivo che può sembrare un miraggio. Tornare a disposizione di Spalletti ("È un calciatore forte, fortissimo. Anche se ha avuto un problema lungo, ci vuole essere e si allena benissimo. Ha sviluppato un po' di allenamenti con noi ed è a disposizione"), però, è anzitutto una buona notizia per lui a livello personale, e può riaprire nuovi scenari: il contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2027.