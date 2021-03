Il ritorno di CR7 al Real? Marca: Jorge Mendes studia l'operazione. Per ora solo un'idea

Possibile ritorno al Real Madrid per Cristiano Ronaldo? Al momento solo un'idea, più che una possibilità reale, ma Marca.com parla di come negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti, soprattutto tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e il club spagnolo, con il procuratore che starebbe studiando il modo di poter portare a termine la trattativa. La Juventus potrebbe decidere di lasciar partire CR7 per alleggerire il monte ingaggi in un periodo molto complicato, dal punto di vista economico, come questo e dall'altra parte i Blancos potrebbero riaccogliere il cinque volte Pallone d'Oro, con le due parti che non sono più state felici come nel 2018, anno dell'addio di Ronaldo al Real Madrid.