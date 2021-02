Il sì di Ounas, la caccia al difensore tra Bruma e De Maio: il Crotone batte due colpi

Ore di attesa sul mercato in casa Crotone: dopo un lungo corteggiamento, Adam Ounas ha detto sì e di fatto manca solo che il colpo venga ratificato. Lascerà il Cagliari, tornerà al Napoli e si trasferirà al Crotone. Non solo: il club pitagorico nelle ultime ore ha respinto gli assalti per la punta Emmanuel Riviere, blindandola alla corte di Giovanni Stroppa. E' sempre corsa a un difensore: caldo il nome di Bruma dal Wolfsburg ma il tempo stringe, piace tanto anche Sebastien De Maio dell'Udinese che potrebbe cercare di lasciare i friulani per aver più spazio. In uscita forte Andrea Rispoli: ha dato l'ok allo Spezia.