Il siparietto Ronaldo-Orsato divide i tifosi: ironia e critiche sui social dopo Juve-Roma

vedi letture

Cristiano Ronaldo e Daniele Orsato protagonisti di un divertente siparietto nel corso di Juventus-Roma, vinta 2-0 anche grazie al portoghese. Che però nel primo tempo ha colpito una traversa, con la palla poi rimbalzata di qualche centimetro al di fuori della riga di porta giallorossa. Pochi dubbi anche in presa diretta, ma Ronaldo ha comunque chiesto chiarimenti al direttore di gara, che gli ha spiegato come l’orologio (parte della goal line technology) non gli avesse segnalato alcunché. A quel punto, Ronaldo ha scherzosamente cercato di sbirciare al polso di Orsato, che ha evitato ridendo. Da segnalare come nel corso della partita lo stesso numero 7 bianconero sia poi stato ammonito per proteste per un altro episodio. Ma il siparietto ha generato numerose reazioni sui social, tra chi ha ironizzato senza vedere nulla di male nell'accaduto e chi invece ha criticato il fischietto di Schio per l’atteggiamento confidenziale concesso al cinque volte Pallone d’Oro.

Da grande amante di orologi Ronaldo voleva farsi pure quello di Orsato. Ci sta pic.twitter.com/IKDct4xYu2 — il Pala (@salpaladino) February 6, 2021

#Orsato ride divertito perchè #Ronaldo insiste per controllare che non gli sia squillato l’avviso del gol dopo un tiro che nemmeno ha sfiorato la linea di porta. #CR7 non potrebbe permetterselo, ma l’arbitro è felice come una pasqua. AJA e Juve, due cuori una capanna.#JuveRoma pic.twitter.com/F6AxmBNshM — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 6, 2021