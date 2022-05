Inter, anche Zhang vedrebbe di buon occhio il colpo Dybala. Ma prima servono le cessioni

L'Inter e Paulo Dybala, una trattativa destinata a mantenere alto l'appeal mediatico anche nelle prossime settimane e nonostante il comunicato di ieri del suo entourage. Secondo Tuttosport l'assalto alla Joya da parte di Beppe Marotta è stato ben accettato anche dal presidente Steven Zhang, il quale tuttavia mantiene prioritario il discorso legato alla sostenibilità finanziaria del club. Tradotto, d'accordo Dybala ma in estate l'Inter dovrà comunque chiudere con un attivo di circa 60 milioni ed un taglio del tetto ingaggi del 10-15%.

Le cessioni sono l'unica strada

Detto dei vari giocatori in prestito che potrebbero partire definitivamente, la sensazione è che come lo scorso anno dovrà esserci almeno un addio eccellente. Ed in tal senso i nomi più caldi sono due: uno è Denzel Dumfries, dopo l'arrivo per 15 milioni dal PSV il suo nome è finito sui taccuini di Bayern Monaco e Manchester United. Quindi il solito Lautaro Martinez: l'Inter non vorrebbe privarsene, ma di fronte ad offerte allettanti potrebbe essere proprio il Toro il sacrificio estivo.