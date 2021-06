Inter, Ausilio cauto su Hakimi al PSG: "Siamo ancora lontani dal poter parlare di chiusura"

Raggiunto da Sky a margine dell’evento legato all’apertura del calciomercato in quel di Rimini, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, torna sulla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, orma imminente: “Intanto i tempi nostri non sono mai quelli di chi fa il calciomercato come voi giornalisti, bruciate praticamente tutto. Ne stiamo parlando col PSG, è un’opportunità, ma siamo ancora distanti dal poter parlare di una chiusura. Ci sono tante cose da mettere a posto, prendiamoci il nostro tempo e aspettiamo quando saremo tutti pronti per parlare di qualcosa di definitivo”.

È l’unica cessione di peso?

“Assolutamente, so che l’ha già detto il nostro amministratore delegato e lo ribadisco. La nostra idea è di sacrificare un giocatore tra quelli che il mercato può chiedere, Hakimi e il più vicino, poi pensiamo di fare altre cose e c’è ancora tanto da fare”.

Come è nata l’idea Calhanoglu? Ne avete parlato poco, è il sostituto di Eriksen.

“Non ne abbiamo parlato, perché è una cosa avvenuta anche per una situazione particolare, purtroppo capitata a Christian. Siamo una società che ha il dovere di farsi trovare pronta: aspettiamo Christian, sappiamo che sarà un percorso lungo e siamo a sua disposizione, aspettiamo e auspichiamo che possa tornare a fare quello che ha sempre fatto. Poi siamo l’Inter e abbiamo il dovere di sfruttare un’opportunità che il mercato ci ha dato, come quella di Calhanoglu”.

Vi siete informati su Raspadori?

“Non è la serata giusta penso. Posso solo dire che è un giocatore che tutta Italia apprezza, per le sue qualità e per la sua serietà. Lo conosco dal settore giovanile, penso che per un po’ di tempo se lo godrà il Sassuolo. Carnevali è un osso duro e onestamente non siamo neanche nelle condizioni per presentarci seriamente per Raspadori, abbiamo un parco attaccanti completo e pensiamo che Raspadori non sia sul mercato”.

Bellerin o Zappacosta sostituti di Hakimi? In porta vi piace Onana?

“Hakimi è un giocatore dell’Inter, per questo non parlo di sostituti. Poi il mercato lo conosciamo, dobbiamo tenere conto di aspetti economici e tecnici, ci faremo trovare preparati se accadesse. Per il resto, di nomi ne sento e leggo ogni giorno, anche questo è stato accostato a noi ma non c’è assolutamente nulla. Abbiamo un parco portieri che ci assicura anche per il futuro, non dimentichiamo che abbiamo due giovani assolutamente validi come Stankovic e Brazao”.