Inter, caccia ai nuovi parametro zero: in estate può arrivare Lacazette

In casa Inter la strategia è chiara, pescare fra i giocatori in scadenza di contratto. Dopo Onana sono altri gli uomini messi nel mirino da Marotta. Tra gli svincolati di lusso della prossima estate c'è anche Alexandre Lacazette, in scadenza con l'Arsenal. Il classe 1991 ha voglia di cambiare e un'avventura italiana lo stuzzicherebbe e non poco. L'Inter ci pensa, scrive La Gazzetta dello Sport in attesa di affondare eventualmente il colpo più avanti.