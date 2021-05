Inter Campione, Moratti: "Conte juventino? Ora non più. Ha trasferito la sua passione ai tifosi"

"Io infastidito che l'Inter abbia chiamato un ex juventino per vincere? Non scherziamo, il passato, è vero, pesa sempre. Ma può essere dimenticato: basta vincere". Così Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, parlando a Il Messaggero di Antonio Conte e dello scudetto conquistato con l'Inter: "Ed è proprio quello che è successo con Conte che trasferito la sua passione ai tifosi. Che adesso sono con lui. Non lo vediamo più bianconero. E' stato bravissimo, gestendo una situazione non facile. Ha puntato sulla concentrazione, sul carattere e sull'armonia".