Inter, dal Cile: Vidal non si muoverà. Resterà in nerazzurro almeno fino a fine contratto

Nei giorni scorsi Arturo Vidal è stato accostato ad alcuni club in vista della prossima stagione, con Flamengo, Marsiglia e Galatasaray che starebbero pensando al centrocampista dell'Inter, ma secondo quanto riportato dal media cileno ADN Deportes, che parla di contatti avuti con l'entourage dell'ex Juve e Barcellona, il giocatore non si muoverà e resterà in nerazzurro almeno fino al termine del suo contratto, in scadenza nel 2023. Vidal pensa solo a tornare in campo il prima possibile dopo l'intervento al ginocchio e nel suo Paese sono certi: continuerà a indossare la maglia dell'Inter.