Inter, Frattesi e le voci estive sulla Roma: "Divertenti, ma non c'era niente di vero"

Davide Frattesi, centrocampista di proprietà dell'Inter attualmente impegnato con la Nazionale azzurra, ha parlato a Rai Sport dal ritiro di Coverciano soffermandosi anche sulle voci estive riguardanti un possibile ritorno alla Roma durante il calciomercato: "Mi sono divertito perché leggevo di questo, ma non c'era niente di vero".

Il fallimentare Europeo in Germania e l'eliminazione con la Svizzera?

"La delusione è stata grandissima perché non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare ma ora siamo qui e siamo pronti a ripartire".

Spalletti si è assunto le responsabilità del fallimento agli Europei, ma per Frattesi "le colpe sono sempre metà perché poi siamo noi che andiamo in campo. Se i giocatori fanno male è colpa loro, l'ho sempre pensato anche in altri tipi di situazioni. Al mister fa onore questa cosa, ma abbiamo sbagliato tutti quanti a metà. Abbiamo capito quel che abbiamo sbagliato, bisogna ripartire perché è stata una bella botta sia per noi che per tutto il popolo azzurro. È stata una macchia pesante".

Sulla stagione con l'Inter:

"Io devo dare sempre di più perché si può sempre migliorare, quindi sicuramente parlando di fase di costruzione va fatto uno step in avanti. La concorrenza a centrocampo? Dovremo sgomitare per avere più minuti".

La sfida contro la Francia di Thuram?

"Grande persona e grande giocatore, sempre sorridente. Spero che dopo la partita sorrida meno".