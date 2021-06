Inter, iniziate le visite di Calhanoglu. Che intanto ha già parlato con Simone Inzaghi

Hakan Calhanoglu è pronto a sbarcare sul pianeta Inter, con le visite mediche del turco che hanno preso il via pochi minuti fa e con la firma che è prevista per le prossime ore. La Gazzetta dello Sport spiega come il turco, nelle scorse ore, abbia già parlato col tecnico Simone Inzaghi a telefono. Una chiacchierata veloce, per salutarsi e dargli il benvenuto. E proprio lo stesso tecnico, si legge, ha spinto per la soluzione Calhanoglu all'Inter.