Inter, Lazaro torna ma non per restare: si cerca un nuovo acquirente

Valentino Lazaro non verrà riscattato dal Borussia Mönchengladbach. A fine stagione il club tedesco che gode del diritto di riscatto fissato a 13,8 milioni di euro sul prestito accordato con l'Inter, rispedirà l'esterno ad Appiano Gentile, dove non dovrebbe restare a lungo. Ad Antonio Conte piace poco e nel caso in cui questa opinione venisse confermata, Marotta dovrà cercare una nuova squadra per l'esterno. Possibilmente per una cessione a titolo definitivo, sottolinea L'Interista.