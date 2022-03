Inter, occhi in casa Udinese per il centrocampo: seguito il francese Makengo

vedi letture

L'Inter guarda in casa dell'Udinese per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riferito da FcInterNews, i nerazzurri avrebbero infatti messo nel mirino Jean-Victor Makengo, 23enne centrocampista dei friulani. Al momento, nessuna trattativa in corso: osservatori dell'Inter avrebbero visionato il giocatore in alcune occasioni, e il profilo potrebbe risultare interessante nell'ottica di un rafforzamento del reparto mediano nel prossimo calciomercato estivo.