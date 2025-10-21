Inter, senti cosa dice De Zerbi: "Spero Pavard resti a Marsiglia per molti anni"

"Sarà una partita tra due squadre con personalità. È uno stadio dove c'è atmosfera, come per noi al Velodrome. Dovremo fare la partita perfetta se vogliamo vincere, altrimenti non vinceremo". Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha avvertito i suoi ragazzi alla vigilia del match contro lo Sporting Lisbona allo stadio José Alvalade. "Bisogna avere umiltà, giocare in modo umile. Perché potremmo pensare a qualcosa di sbagliato visto che veniamo da diverse vittorie consecutive", ha proseguito in conferenza stampa.

"Serve umiltà, tenere i piedi per terra e continuare a lavorare. Serve anche tanto coraggio, perché bisogna avere il coraggio di giocare il nostro calcio, di non avere paura di correre, di andare in avanti, di tentare il tiro o il dribbling. Bisogna avere il coraggio di arrivare alla conclusione, è molto importante. Questa è precisamente la caratteristica delle grandi squadre, se vogliamo paragonarci a squadre di livello medio", ha aggiunto RDZ.

L'allenatore italiano dei Phoceens ha poi analizzato il carattere della sua squadra con un discorso ad ampio raggio: "Alleno da 13 anni e sono sempre stato appassionato delle mie squadre e dei miei giocatori. Il mio successo e la mia carriera dipendono da loro. Questo è uno dei gruppi migliori che abbia mai avuto", ha constatato De Zerbi.

"Avete visto Paixão, e io vedo queste cose ogni giorno. È umile e determinato, concentrato sull’allenamento. Abbiamo anche Aguerd e Pavard, e spero che Pavard resti al Marsiglia per molti anni", il messaggio lanciato anche all'Inter, che lo ha lasciato partire in prestito con diritto di riscatto. "Emerson è anche una sorpresa. Balerdi e Rulli li conoscevamo già. Anche Aubameyang. Stiamo costruendo una rosa molto forte e vivremo anche momenti difficili, dai quali dovremo imparare. Spero il meno possibile, ma il modo in cui li supereremo determinerà che stagione faremo. È vero che siamo primi in classifica in Ligue 1, ma per ora non significa nulla, ci sono ancora tante partite da giocare".