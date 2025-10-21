Paixao, quanti elogi per De Zerbi: "Sto bene grazie a lui, sono felice. È un bravo allenatore"

Atterrato a Marsiglia in estate per 30 milioni di euro dal Feyenoord, Igor Paixão si sta calando bene nel calcio francese e all'ombra del Velodrome, con 3 gol e 2 assist nelle 7 apparizioni tra tutte le competizioni disputate (385 minuti complessivi). L'ala sinistra brasiliana, presente in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting Lisbona allo Stadio Alvalade, ha spiegato cosa serva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

"Quando si fa una buona partita, si ha sempre voglia di continuare. Vogliamo mantenere il nostro buon momento. Vogliamo mantenere la stessa concentrazione che abbiamo avuto contro l’Ajax. Vogliamo mettere in pratica ciò su cui abbiamo lavorato in allenamento", ha dichiarato Paixao. Tra l'altro proprio la scorsa partita contro i lancieri ha trovato una doppietta roboante e anche un assist con la maglia dell'OM in Champions: "Sono molto felice perché sto partecipando alla mia terza stagione in Champions League. Abbiamo un’ottima rosa, un buon allenatore. Metteremo in pratica quello su cui abbiamo lavorato. Vogliamo divertirci in campo e fare una buona partita".

Sulla condizione fisica del brasiliano di 25 anni dopo una serie di infortuni: "Posso dire che sto bene fisicamente grazie al mister (De Zerbi, ndr) che mi ha dato l’opportunità di ritrovare il ritmo. Sono pronto a giocare ogni tre giorni. Abbiamo molte partite davanti a noi ed è importante recuperare bene. È anche importante alimentarsi correttamente. Mi sono infortunato per un po’ di tempo, ma non ho mai smesso di lavorare. Voglio continuare a migliorare, partita dopo partita. Credo di lavorare bene dopo le partite e cerco di correggere gli errori per la partita successiva. Cerco di segnare gol e di aiutare i miei compagni in campo".

Infine una chiosa sulle indicazioni di De Zerbi per gli esterni come lui, Greenwood e Weah: "Lo ringrazio per il modo in cui giochiamo. Ringrazio anche la dirigenza del club e Medhi (il ds Benatia, ndr). Stiamo mettendo in pratica ciò che ci chiede di fare. È un bravo allenatore. Ci chiede di affrontare gli 1 contro 1 contro la difesa. Il suo aiuto e quello dello staff sono importanti".