Marsiglia, tegola per De Zerbi: Gouiri sarà operato e salta anche la Coppa d'Africa

Brutte notizie per l’Olympique Marsiglia e pure per la nazionale algerina. Amine Gouiri dovrà fermarsi a lungo dopo i ripetuti problemi alla spalla che lo hanno tormentato in questi mesi. L’attaccante di 25 anni, reduce da due infortuni ravvicinati - il primo con l’OM e il secondo pochi giorni fa con l’Algeria nel match contro l’Uganda - ha deciso, di comune accordo con il club, di sottoporsi a un intervento chirurgico.

A comunicarlo è stato lo stesso Marsiglia attraverso una nota ufficiale: “L’operazione, concordata tra giocatore e società, fa seguito ai diversi episodi di lussazione verificatisi negli ultimi mesi. Il periodo di riabilitazione è stimato in circa tre mesi”. Una scelta inevitabile per mettere definitivamente fine a un problema che rischiava di compromettere la carriera dell’ex Rennes e Nizza.

Le conseguenze, però, sono pesanti: Gouiri sarà costretto a saltare la prossima Coppa d’Africa, che si disputerà in Marocco, privando così i Fennec di uno dei loro talenti più attesi. Una perdita che fa male non solo al commissario tecnico algerino, ma anche ai tifosi, che speravano di vederlo protagonista nella competizione continentale.