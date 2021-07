Juve, Cherubini: "Nessun segnale da CR7, non vogliamo cederlo. Dopo le vacanze in gruppo"

vedi letture

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova area sportiva della Juventus, Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Non c'è stato nessun segnale da parte di CR7. Non dobbiamo parlare di un trasferimento e la Juventus non vuole cederlo. Parliamo di un calciatore che è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol la passata stagione. Siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo si aggreghi alla squadra".

Clicca qui per il live della conferenza stampa.