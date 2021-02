Juve, segna solo CR7: tutti suoi i gol dagli ottavi in poi in Champions negli ultimi due anni

Sette gol in sei partite giocate con la maglia della Juventus in Champions League dagli ottavi di finale in poi. Questo il bottino di Cristiano Ronaldo da quando è arrivato a Torino nell'estate 2018 che di per sé fa ben sperare ad Andrea Pirlo ma che dall'altra parte nasconde quello che potrebbe essere un problema. Le sette reti realizzate da CR7 sono infatti le uniche siglate dalla Juve tra Atletico Madrid, Ajax e Lione: servono anche i gol degli altri, per non rischiare un'altra eliminazione precoce dalla competizione più importante d'Europa.