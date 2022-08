Juventus, accordo con la Sampdoria per il prestito di Rugani: la decisione spetta al difensore

Il futuro di Daniele Rugani sembra essere lontano dalla Juventus. Come riporta Tuttosport il centrale, dopo essere stato cercato da Empoli ed Hellas Verona, è vicino alla Sampdoria. Venerdì c'è stato un incontro tra i club che avrebbero trovato la giusta intesa. Rugani passerà alla Samp in prestito con diritti di riscatto con ingaggio (3 milioni netti a stagione) diviso equamente fra le due società. Adesso tocca al giocatore decidere se restare a fare la riserva in bianconero oppure provare a rilanciarsi alla Samp.