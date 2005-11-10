Juventus, Carnevali: "Una società come la nostra deve cercare di andare più avanti possibile"

Giovanni Carnevali, il direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro il Celta Vigo. Le sue parole: "E' una competizione internazionale, quindi una società come la Juventus deve cercare di andare avanti il più possibile. E' una gara difficile, ma una squadra come la nostra deve fare il massimo".

Sul rinnovo di Nico Gonzalez.

"Da parte nostra Nico è sempre stato un punto fermo, noi non volevamo mandarlo via. Abbiamo mantenuto la nostra parola e credo che lui abbia voglia di restare".

Com'è essere alla Juventus?

"E' una bella sfida, ma c'è grande passione e voglia. Siamo un grande club con grandi ambizioni e grande pressione e tante volte questa coinvolge me e tutta la squadra. E' bello, sono convinto che faremo delle belle cose, ci vuole tempo per costruire ma ci stiamo lavorando".

L'aumento di capitale cosa comporta? Ci sono munizioni per gennaio?

"Dobbiamo dire grazie alla nostra proprietà che ha fatto investimenti importanti. A me appassiona lavorare qui, probabilmente sono stati fatti errori, perché se ci sono aumenti di capitale qualche errore è stato fatto. Dobbiamo cercare di migliorarci per poter dare ai tifosi successi".

Hai già messo il premio competizione?

"Dobiamo pensare alla partita di stasera, dobbiamo cercare di partire col piede giusto con tutte le difficoltà che ci sono stasera e per le prossime gare. Il premio dovremo meritarcelo".