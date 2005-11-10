Arezzo-Pisa 1-0, le pagelle: Mawuli decide il derby, esordio ok per Caserta
Giuseppe Lenoci
L'Arezzo torna alla vittoria in un derby non adatto ai cuori deboli grazie all'eurogol di Eklu Mawuli: esordio da sogno per Fabio Caserta sulla panchina amaranto.
Risultato finale: Arezzo-Pisa 1-0
LE PAGELLE DELL'AREZZO
Nunziante 6 - Poco impegnato il portiere in questa gara, regala comunque sicurezza al reparto.
Renzi 6,5 - Altissima l'attenzione del terzino visti i possibili pericoli provenienti dalla sua fascia di riferimento.
Illanes 6,5 - Prestazione di livello del difensore centrale, abile a leggere al meglio gli inserimenti in area.
Dall'81' Coppolaro sv
Gilli 6,5 - La parte finale del derby è la fotografia della sua gara: sofferente, ma capace di sacrificarsi all'inverosimile per portare a casa tre punti.
Righetti 6 - Un'altra prestazione rispetto alle ultime per l'esterno basso, bravo a reggere il passo.
Viviani 6,5 - Torna in campo dopo due mesi e firma una prestazione sicuramente positiva, vista anche l'importanza del match.
Dal 63' Sala 6 - Gara da ex per lui: compito completato al meglio per lui.
Mawuli 7,5 - Sblocca il match con un eurogol che fa esplodere di gioia i suoi tifosi: toglie le ragnatele dall'angolino alto della porta difesa da Scuffet.
Ionita 7 - Prestazione d'autore del mediano, escluso nell'ultima gara un po' a sorpresa. Gestisce al meglio lo spazio a metà campo.
Pattarello 6 - Meno fantasia e più concretezza per l'esterno, abile a tenere basso il baricentro senza però rinunciare alla qualità.
Dal 72' Olivieri 6 - Spreca in contropiede ma macina km nei 20 minuti in campo.
Mancuso 6,5 - Prestazione importante per l'attaccante che, nella ripresa, sfiora il gol con una sassata dai venti metri: è il palo a dirgli di no.
Dall'81' Cianci sv
Tavernelli 6 - Tanto sacrificio per la punta che gioca spalle alla porta ed è il primo riferimento per i suoi.
Dal 63' Arena 6 - La sua formazione abbassa il baricentro e si adatta alla gara.
Allenatore: Caserta 7 - Non poteva immaginare un esordio migliore sulla panchina amaranto. Nel derby contro il Pisa, schiera i suoi con un 4-3-3 molto dinamico e, sbloccato dopo pochi minuti, chiede e ottiene concentrazione dai suoi. Tre punti che potrebbero cambiare il campionato dei suoi.
LE PAGELLE DEL PISA
Scuffet 6 - Non può nulla sulla sassata di Mawuli, risponde presente ai tentativi avversari.
Zanon 5,5 - Si vede davvero poco in zona offensiva e non riesce a fare la differenza come vorrebbe.
Primasso 6 - Nessun errore per lui in una gara comunque complicata da gestire, soprattutto dopo il gol subito dopo pochi minuti.
Caracciolo 5 - Non la migliore partita del difensore centrale, abituato ad altre prestazioni. Nervoso, rimedia un giallo evitabile e rischia anche poche azioni dopo.
Dall'87' Piccinini sv
Leris 5,5 - Schierato qualche metro più dietro, sembra più limitato e non scatena la corsa a cui ha abituato i suoi tifosi.
Dal 62' Angori 5,5 - Nonostante la freschezza, non riesce a sfrecciare sulla fascia.
Loyola 5 - Non riesce a fare la differenza a metà campo, perdendo spesso il duello con Mawuli. Viene richiamato in panchina dopo un'ora.
Dal 62' Moreo 5,5 - L'attaccante non incide come dovrebbe e in mezz'ora tocca pochi palloni in area.
Correia 5,5 - Prestazione non indimenticabile per lui: pochi davvero gli spunti nella sua zona di riferimento.
Leone 5,5 - Una conclusione dalla distanza pericolosa e poco altro per il centrocampista.
Marras 5 - Non incide particolarmente in una gara in cui viene spesso liimitato dall'ottimo reparto difensivo avversario.
Dal 72' Farrah 6 - Prova a cambiare l'inerzia del match ma non trova le giuste contromisure.
Rao 6 - Si accende a sprazzi ma sembra sempre il giocatore in grado di fare la differenza nell'attacco dei suoi.
Dal 72' Tramoni 6 - Entra e mostra immediatamente la sua classe. Forse poteva entrare qualche minuto prima per adattarsi al derby.
Pittarello 5,5 - In attacco non trova gli spazi da attaccare al meglio e spesso termina nelle marcature pressanti dei centrali.
Allenatore: Bianco 5,5 - Alcune scelte iniziali sono quasi sorprendenti, come quella di lasciare in panchina giocatori come Tramoni e Piccinini. Il terzo impegno in una settimana pesa, ma non regala la sensazione di affrontare il derby al meglio.