Juventus, CR7 in scadenza nel 2022. Ma per Tuttosport sarà lui a decidere il suo futuro

Tuttosport in edicola questa mattina si concentra sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese - si legge - è abituato a decidere il suo futuro in primavera: è sempre stato così, dal Manchester United al Real Madrid fino alla Juventus. Per i campioni non c’è contratto che tenga, sono loro a stabilire cosa fare della propria carriera. L’accordo di Ronaldo con la Juventus scade tra un anno (2022), lui sta bene in Italia ma dopo tre eliminazioni precoci dalla Champions League qualche valutazione è normale. Le poche big europee che possono permettersi CR7 tengono le antenne dritte. Dal Manchester United al PSG, passando al romantico, ma poco probabile, ritorno allo Sporting. In Spagna si parla anche di un possibile ritorno al Real Madrid, con il potente agente di Ronaldo, Jorde Mendes, che avrebbe fatto un sondaggio esplorativo con i Blancos.